У Зеленського рекомендують не приділяти уваги словам Коломойського про дефолт

"Це є заява окремого бізнесмена, і я б не приділяв цьому великої уваги. У бізнесменів є свої інтереси, а інтереси держави – працювати в інтересах громадян", - сказав Данилюк, коментуючи нещодавні заяви Коломойського щодо необхідності оголосити в Україні дефолт.



На думку екс-міністра, будь-які дії, які спричинять фінансову нестабільність – падіння гривні тощо, - відповідальною державою і урядом прийматись не повинні.



"Я просто знаю, що це таке (дефолт – ред.) на відміну від тих, які багато зараз надають коментарі. Навколо створюється хайп і люди намагаються виглядати розумними. На позиції міністра фінансів я робив щось для того, щоб фінансова стабільність в Україні підсилювалась, щоб держава могла виконувати свої зобов’язання, щоб люди довіряли уряду і грошовій одиниці", - зазначив радник Президента.



Він зазначив, що пізніше відбудовувати економіку буде набагато складніше, а від дефолту сильно постраждають найбідніші верстви населення.



"Я такого сценарію не передбачаю, і я вважаю, що всі органи влади мають працювати для того, щоб не тільки не розглядати таких сценаріїв, а надалі вирішувати важливі питання і не зволікати навіть на різного роду заяви", - додав він.



Нагадаємо, Коломойський раніше висловив думку про те, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.