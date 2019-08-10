В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В четверг, 8 августа в Нью-Йорке на 89-м году жизни умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон. Об этом говорится сказано в сообщении на его странице в Facebook, передаёт УНН.
“Необыкновенный Эрни Колон в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после более года борьбы — и я имею в виду борьбу — с раком. Он делал все на своих условиях. Его наследие поражает: более 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе в других областях, включая живопись, письмо, скульптуру”, — говорится в сообщении.
Отметим, с 1982 по 1985 год Колон был редактором DC Comics и курировал такие издания, как Arion, Lord of Atlantis, The Flash, Green Lantern и Wonder Woman.
Как сообщал УНН, в прошлом году в США в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли — создатель комиксов Marvel.