В США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон

“Необыкновенный Эрни Колон в своем доме в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после более года борьбы — и я имею в виду борьбу — с раком. Он делал все на своих условиях. Его наследие поражает: более 60-летняя карьера в комиксах, не говоря уже о работе в других областях, включая живопись, письмо, скульптуру”, — говорится в сообщении.

Отметим, с 1982 по 1985 год Колон был редактором DC Comics и курировал такие издания, как Arion, Lord of Atlantis, The Flash, Green Lantern и Wonder Woman.

Как сообщал УНН, в прошлом году в США в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли — создатель комиксов Marvel.