У США помер художник коміксів Marvel і DC Ерні Колон

"Незвичайний Ерні Колон помер в своєму будинку у віці 88 років, в оточенні сім'ї, після більше року боротьби - і я маю на увазі боротьбу - з раком. Він робив все на своїх умовах. Його спадщина вражає: понад 60-річна кар'єра в коміксах, не кажучи вже про роботу в інших областях, включаючи живопис, письмо, скульптуру", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, з 1982 по 1985 рік Колон був редактором DC Comics і курирував такі видання, як Arion, Lord of Atlantis, The Flash, Green Lantern і Wonder Woman.

Як повідомляв УНН, в минулому році в США у віці 95 років пішов з життя Стен Лі - творець коміксів Marvel.