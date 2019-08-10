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У США помер художник коміксів Marvel і DC Ерні Колон

У США помер художник коміксів Marvel і DC Ерні Колон

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У четвер, 8 серпня, в Нью-Йорку на 89-му році життя помер художник коміксів Marvel і DC Ерні Колон. Про це йдеться сказано в повідомленні на його сторінці в Facebook, передає УНН.

"Незвичайний Ерні Колон помер в своєму будинку у віці 88 років, в оточенні сім'ї, після більше року боротьби - і я маю на увазі боротьбу - з раком. Він робив все на своїх умовах. Його спадщина вражає: понад 60-річна кар'єра в коміксах, не кажучи вже про роботу в інших областях, включаючи живопис, письмо, скульптуру", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, з 1982 по 1985 рік Колон був редактором DC Comics і курирував такі видання, як Arion, Lord of Atlantis, The Flash, Green Lantern і Wonder Woman.

Як повідомляв УНН, в минулому році в США у віці 95 років пішов з життя Стен Лі - творець коміксів Marvel.

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