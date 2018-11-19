В США умер дизайнер Пабло Ферро, который работал со Стэнли Кубриком
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Графический дизайнер и художник кубинского происхождения Пабло Ферро, известный благодаря своей работе над фильмами “Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу” и “Заводной апельсин”, умер в Седоне (штат Аризона) на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников, информирует УНН.
Согласно информации журнала, Ферро умер 16 ноября от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только 19 ноября. У художника остались двое детей, три сестры и брат.
Пабло Ферро — графический дизайнер и художник кубинского происхождения. В начале своей карьеры Ферро работал со создателем комиксов Marvel Стэном Ли. Успех к художнику пришел после работы над дизайном названия фильма Стэнли Кубрика “Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу” (1964). В 1971 году Ферро снова отличился сотрудничеством с режиссером, создав трейлер для его фильма “Заводной апельсин”. Пабло Ферро также выступил в роли продюсера и режиссера романтической комедии “Все свое ношу с собой” (Me, Myself and I, 1992).
Как ранее информировал УНН, 12 ноября в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли — известный создатель комиксов Marvel. Об этом со ссылкой на дочь Ли пишет TMZ.