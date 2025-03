В США умер дизайнер Пабло Ферро, который работал со Стэнли Кубриком

Согласно информации журнала, Ферро умер 16 ноября от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только 19 ноября. У художника остались двое детей, три сестры и брат.

Пабло Ферро — графический дизайнер и художник кубинского происхождения. В начале своей карьеры Ферро работал со создателем комиксов Marvel Стэном Ли. Успех к художнику пришел после работы над дизайном названия фильма Стэнли Кубрика “Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу” (1964). В 1971 году Ферро снова отличился сотрудничеством с режиссером, создав трейлер для его фильма “Заводной апельсин”. Пабло Ферро также выступил в роли продюсера и режиссера романтической комедии “Все свое ношу с собой” (Me, Myself and I, 1992).

Как ранее информировал УНН, 12 ноября в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли — известный создатель комиксов Marvel. Об этом со ссылкой на дочь Ли пишет TMZ.