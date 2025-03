У США помер дизайнер Пабло Ферро, який працював із Стенлі Кубриком

Згідно з інформацією журналу, Ферро помер 16 листопада від ускладнень після перенесеної пневмонії, проте відомо про це стало тільки 19 листопада. У художника залишилися двоє дітей, три сестри і брат.

Пабло Ферро — графічний дизайнер і художник кубинського походження. На початку своєї кар’єри Ферро працював зі творцем коміксів Marvel Стеном Лі. Успіх до художника прийшов після роботи над дизайном назви фільму Стенлі Кубрика “Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу” (1964). У 1971 році Ферро знову відзначився співпрацею з режисером, створивши трейлер для його фільму “Механічний апельсин”. Пабло Ферро також виступив у ролі продюсера і режисера романтичної комедії “Все своє ношу з собою” (Me, Myself and I, 1992).

Як раніше інформував УНН, 12 листопада у віці 95 років пішов із життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel. Про це із посиланням на доньку Лі пише TMZ.