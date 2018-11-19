У США помер дизайнер Пабло Ферро, який працював із Стенлі Кубриком

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Графічний дизайнер і художник кубинського походження Пабло Ферро, відомий завдяки своїй роботі над фільмами “Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу” і “Механічний апельсин”, помер у Седоні (штат Арізона) на 84-му році життя. Про це в неділю повідомив The Hollywood Reporter із посиланням на родичів, інформує УНН.