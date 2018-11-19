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У США помер дизайнер Пабло Ферро, який працював із Стенлі Кубриком

У США помер дизайнер Пабло Ферро, який працював із Стенлі Кубриком

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Графічний дизайнер і художник кубинського походження Пабло Ферро, відомий завдяки своїй роботі над фільмами “Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу” і “Механічний апельсин”, помер у Седоні (штат Арізона) на 84-му році життя. Про це в неділю повідомив The Hollywood Reporter із посиланням на родичів, інформує УНН.

Згідно з інформацією журналу, Ферро помер 16 листопада від ускладнень після перенесеної пневмонії, проте відомо про це стало тільки 19 листопада. У художника залишилися двоє дітей, три сестри і брат.

Пабло Ферро — графічний дизайнер і художник кубинського походження. На початку своєї кар’єри Ферро працював зі творцем коміксів Marvel Стеном Лі. Успіх до художника прийшов після роботи над дизайном назви фільму Стенлі Кубрика “Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу” (1964). У 1971 році Ферро знову відзначився співпрацею з режисером, створивши трейлер для його фільму “Механічний апельсин”. Пабло Ферро також виступив у ролі продюсера і режисера романтичної комедії “Все своє ношу з собою” (Me, Myself and I, 1992).

Як раніше інформував УНН, 12 листопада у віці 95 років пішов із життя Стен Лі - відомий творець коміксів Marvel. Про це із посиланням на доньку Лі пише TMZ.

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