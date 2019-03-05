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В США полиция арестовала 84 человека на демонстрации против беспредела полицейских

В США полиция арестовала 84 человека на демонстрации против беспредела полицейских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Полиция Сакраменто (Калифорния, США) арестовала 84 человека после того, как демонстранты прошли через богатый район города Восточный Сакраменто, чтобы выразить протест против решения окружного прокурора не возбуждать уголовные дела против полицейских, которые безосновательно застрелили чернокожего Стефона Кларка в марте 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NPR.

Среди арестованных был христианский пастор Ле Симмонс, видная фигура по делу Кларка. Другие члены духовенства также были арестованы, как и студенты колледжа, которые были частью группы, которая недавно провела сидячую акцию протеста и закрыла торговый центр Arden Fair.

По крайней мере, три местных репортера также были задержаны.

Напомним, власти штата Калифорния не намерены предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые в 2018 году застрелили молодого безоружного афроамериканца. Об этом заявила в субботу заместитель окружного прокурора Энн-Мари Шуберт.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Полицейские после непродолжительной погони застрелили 22-летнего Стефона Кларка, который в тот момент считался подозреваемым в вандализме. Как рассказали блюстители закона, они открыли стрельбу, поскольку посчитали, что молодой человек держит в руке пистолет. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон, огнестрельного оружия у Кларка при себе обнаружено не было.

Law enforcement is loading detained individuals into vans and taking them to a location, we don't know where, there's going to be a press conference shortly #StephonClark pic.twitter.com/oYjv8wBQIX

— Andrew Nixon (@CPR_Andrew) 5 марта 2019 г.

Молодой человек был убит рядом с домом своего деда. После произошедшего в Сакраменто и других городах в течение нескольких дней проходили массовые акции протеста. СМИ сообщали, что сотрудникам полиции, застрелившим Кларка, поступали угрозы.

“Было ли совершено преступление? Не подлежит сомнению, что человек погиб, — приводит слова Шуберт газета The New York Times. — Однако если мы рассмотрим все факты и положения закона, выполним наши обязательства этического характера, то ответ на вопрос будет отрицательным. В связи с этим обвинения сотрудникам полиции предъявлены не будут”.

Шуберт пояснила, что стражи порядка имели достаточные основания для того, чтобы задержать Кларка и посчитать необходимым применить оружие.

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