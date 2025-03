В США полиция арестовала 84 человека на демонстрации против беспредела полицейских

Среди арестованных был христианский пастор Ле Симмонс, видная фигура по делу Кларка. Другие члены духовенства также были арестованы, как и студенты колледжа, которые были частью группы, которая недавно провела сидячую акцию протеста и закрыла торговый центр Arden Fair.

По крайней мере, три местных репортера также были задержаны.

Напомним, власти штата Калифорния не намерены предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые в 2018 году застрелили молодого безоружного афроамериканца. Об этом заявила в субботу заместитель окружного прокурора Энн-Мари Шуберт.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Полицейские после непродолжительной погони застрелили 22-летнего Стефона Кларка, который в тот момент считался подозреваемым в вандализме. Как рассказали блюстители закона, они открыли стрельбу, поскольку посчитали, что молодой человек держит в руке пистолет. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон, огнестрельного оружия у Кларка при себе обнаружено не было.

Law enforcement is loading detained individuals into vans and taking them to a location, we don't know where, there's going to be a press conference shortly #StephonClark pic.twitter.com/oYjv8wBQIX

— Andrew Nixon (@CPR_Andrew) 5 марта 2019 г.

Молодой человек был убит рядом с домом своего деда. После произошедшего в Сакраменто и других городах в течение нескольких дней проходили массовые акции протеста. СМИ сообщали, что сотрудникам полиции, застрелившим Кларка, поступали угрозы.

“Было ли совершено преступление? Не подлежит сомнению, что человек погиб, — приводит слова Шуберт газета The New York Times. — Однако если мы рассмотрим все факты и положения закона, выполним наши обязательства этического характера, то ответ на вопрос будет отрицательным. В связи с этим обвинения сотрудникам полиции предъявлены не будут”.

Шуберт пояснила, что стражи порядка имели достаточные основания для того, чтобы задержать Кларка и посчитать необходимым применить оружие.