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У США поліція заарештувала 84 людини на демонстрації проти свавілля поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Поліція Сакраменто (Каліфорнія, США) заарештувала 84 людини після того, як демонстранти пройшли через багатий район міста Східний Сакраменто, щоб висловити протест проти рішення окружного прокурора не відкривати кримінальні справи проти поліцейських, які безпідставно застрелили чорношкірого Стефона Кларка в березні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на NPR.

Серед заарештованих був християнський пастор Лес Сіммонс, відома фігура у справі Кларка. Інші члени духовенства також були арештовані, як і студенти коледжу, які були частиною групи, яка нещодавно провела сидячу акцію протесту і закрила торговий центр Arden Fair.

Принаймні, три місцеві репортери також були затримані.

Нагадаємо, влада штату Каліфорнія не має наміру висувати звинувачення двом співробітникам поліції міста Сакраменто, які в 2018 році застрелили молодого беззбройного афроамериканця. Про це заявила в суботу заступник окружного прокурора Енн-Марі Шуберт.

Трагедія сталася в березні 2018 року. Поліцейські після нетривалої погоні застрелили 22-річного Стефона Кларка, який в той момент вважався підозрюваним у вандалізмі. Як розповіли правоохоронці, вони відкрили стрілянину, оскільки вважали, що молода людина тримає в руці пістолет. Згодом з’ясувалося, що це був стільниковий телефон, вогнепальної зброї у Кларка при собі виявлено не було.

Law enforcement is loading detained individuals into vans and taking them to a location, we don't know where, there's going to be a press conference shortly #StephonClark pic.twitter.com/oYjv8wBQIX

— Andrew Nixon (@CPR_Andrew) 5 марта 2019 г.

Молодий чоловік був убитий поруч з будинком свого діда. Після події в Сакраменто та інших містах протягом декількох днів проходили масові акції протесту. ЗМІ повідомляли, що співробітникам поліції, застрелив Кларка, надходили погрози.

“Чи було скоєно злочин? Не підлягає сумніву, що людина загинула, — наводить слова Шуберт газета The New York Times. — Однак якщо ми розглянемо всі факти і положення закону, виконаємо наші зобов’язання етичного характеру, то відповідь на питання буде негативним. У зв’язку з цим звинувачення співробітникам поліції пред’явлені не будуть”.

Шуберт пояснила, що правоохоронці мали достатні підстави для того, щоб затримати Кларка і вважати за необхідне застосувати зброю.

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