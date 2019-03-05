У США поліція заарештувала 84 людини на демонстрації проти свавілля поліцейських

КИЇВ. 6 березня. УНН. Поліція Сакраменто (Каліфорнія, США) заарештувала 84 людини після того, як демонстранти пройшли через багатий район міста Східний Сакраменто, щоб висловити протест проти рішення окружного прокурора не відкривати кримінальні справи проти поліцейських, які безпідставно застрелили чорношкірого Стефона Кларка в березні 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на NPR.