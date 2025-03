У США поліція заарештувала 84 людини на демонстрації проти свавілля поліцейських

Серед заарештованих був християнський пастор Лес Сіммонс, відома фігура у справі Кларка. Інші члени духовенства також були арештовані, як і студенти коледжу, які були частиною групи, яка нещодавно провела сидячу акцію протесту і закрила торговий центр Arden Fair.

Принаймні, три місцеві репортери також були затримані.

Нагадаємо, влада штату Каліфорнія не має наміру висувати звинувачення двом співробітникам поліції міста Сакраменто, які в 2018 році застрелили молодого беззбройного афроамериканця. Про це заявила в суботу заступник окружного прокурора Енн-Марі Шуберт.

Трагедія сталася в березні 2018 року. Поліцейські після нетривалої погоні застрелили 22-річного Стефона Кларка, який в той момент вважався підозрюваним у вандалізмі. Як розповіли правоохоронці, вони відкрили стрілянину, оскільки вважали, що молода людина тримає в руці пістолет. Згодом з’ясувалося, що це був стільниковий телефон, вогнепальної зброї у Кларка при собі виявлено не було.

Law enforcement is loading detained individuals into vans and taking them to a location, we don't know where, there's going to be a press conference shortly #StephonClark pic.twitter.com/oYjv8wBQIX

— Andrew Nixon (@CPR_Andrew) 5 марта 2019 г.

Молодий чоловік був убитий поруч з будинком свого діда. Після події в Сакраменто та інших містах протягом декількох днів проходили масові акції протесту. ЗМІ повідомляли, що співробітникам поліції, застрелив Кларка, надходили погрози.

“Чи було скоєно злочин? Не підлягає сумніву, що людина загинула, — наводить слова Шуберт газета The New York Times. — Однак якщо ми розглянемо всі факти і положення закону, виконаємо наші зобов’язання етичного характеру, то відповідь на питання буде негативним. У зв’язку з цим звинувачення співробітникам поліції пред’явлені не будуть”.

Шуберт пояснила, що правоохоронці мали достатні підстави для того, щоб затримати Кларка і вважати за необхідне застосувати зброю.