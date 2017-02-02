В мессенджери Telegram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В мессенджере Telegram произошел сбой. Об этом сообщается в приложении Twitter, передает УНН.
“Некоторые наши пользователи в Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки могут испытывать проблемы с подключением. Мы направили наших лучших специалистов, чтобы как можно быстрее устранить неполадки”, — говорится в сообщении.
Some of our users in Europe + MENA may be experiencing connection issues. We’ve dispatched our best godzillas to fix this ASAP!
— Telegram Messenger (@telegram) 2 февраля 2017 г.
Официальный сайт мессенджера также пока не открывается