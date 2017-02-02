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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мессенджери Telegram произошел сбой

Киев • УНН

 • 17627 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В мессенджере Telegram произошел сбой. Об этом сообщается в приложении Twitter, передает УНН.

В мессенджери Telegram произошел сбой

“Некоторые наши пользователи в Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки могут испытывать проблемы с подключением. Мы направили наших лучших специалистов, чтобы как можно быстрее устранить неполадки”, — говорится в сообщении.

           Some of our users in Europe + MENA may be experiencing connection issues. We’ve dispatched our best godzillas to fix this  ASAP!

— Telegram Messenger (@telegram) 2 февраля 2017 г.

Официальный сайт мессенджера также пока не открывается

Украинские Национальные Новости

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