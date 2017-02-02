У мессенджері Telegram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У мессенджере Telegram стався збій. Про це повідомляється у Twitter додатку, передає УНН.
“Деякі наші користувачі в Європі, в країнах Близького Сходу і Північної Африки можуть відчувати проблеми з підключенням. Ми направили наших кращих фахівців, щоб якомога швидше усунути неполадки”, — йдеться в повідомленні.
Some of our users in Europe + MENA may be experiencing connection issues. We’ve dispatched our best godzillas to fix this ASAP!— Telegram Messenger (@telegram) 2 февраля 2017 г.
Офіційний сайт месенджера також поки не відкривається.