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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45552 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63743 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Харьковской области поезд сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице

В Харьковской области поезд сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице

Киев  •  УНН

 • 16692 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Харьковской области поезд сбил 63-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении, передает УНН.

Цитата

"... в пгт Слатино электропоезд сообщением "Харьков - Казачья Лопань" наехал на 63-летнюю женщину. Пострадавшую с множественными травмами доставили в харьковскую больницу", - говорится в сообщении.

Добавим, что инцидент произошел 25 марта.

Детали

По словам очевидцев, женщина дождалась приближения электропоезда и вышла на путь.

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26 марта около 10:00 в полицию поступила информация, что пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

В результате происшествия задержка поезда составила 1 час 32 минуты. По данному факту следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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