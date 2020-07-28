У Львові поїзд збив 78-річного чоловіка

Як пише видання, 27 липня, близько 20.40 у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу станції “Сихів” у Львові машиніст поїзда № 750 “Київ — Івано-Франківськ” виявив на коліях тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції.

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Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 78-річний львів’янин. Тіло пенсіонера скеровано на проведення судово-медичної експертизи.

Також поліцейські попередньою встановили, що чоловік загинув внаслідок наїзду потяга.

Слідчі Сихівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з приміткою “самогубство”.