Во Львове поезд сбил 78-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Тело 78-летнего мужчины было обнаружено на путях близ железнодорожной станции "Сыхов", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, 27 июля, около 20.40 в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле станции "Сыхов" во Львове машинист поезда № 750 "Киев - Ивано-Франковск" обнаружил на путях тело неизвестного мужчины без признаков жизни.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.
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Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 78-летний львовянин. Тело пенсионера направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Также полицейские предыдущей установили, что мужчина погиб в результате наезда поезда.
Следователи Сыховского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с пометкой "самоубийство".