У Харківській області поїзд збив жінку. Постраждала померла у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Харківській області поїзд збив 63-річну жінку. Як повідомили у пресслужбі ГУ НП у Харківській області, постраждала померла у медичному закладі, передає УНН.
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“... в смт Слатине електропотяг сполученням „Харків — Козача Лопань“ наїхав на 63-річну жінку. Постраждалу з множинними травмами доставили до харківської лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що інцидент стався 25 березня.
Деталі
За словами очевидців, жінка дочекалась приближення електропотягу і вийшла на колію.
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26 березня близько 10:00 до поліції надійшла інформація, що постраждала померла у медичному закладі.
У результаті події затримка поїзда склала 1 годину 32 хвилини. За даним фактом слідчим відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.