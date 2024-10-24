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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Центр страткома: сообщение, что "семь стран НАТО против приглашения Украины в Альянс" - неправда

Центр страткома: сообщение, что "семь стран НАТО против приглашения Украины в Альянс" - неправда

Киев  •  УНН

10:10 • 5965 просмотра

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Центр стратегических коммуникаций Украины опроверг сообщения о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Представитель президента заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на комментарий спикера Президента Украины Сергея Никифорова назвал неправдой сообщение в СМИ о том, что "семь стран НАТО против приглашения Украины в Альянс", пишет УНН.

Детали

"Семь стран НАТО против приглашения Украины в Альянс". Это - неправда. Ложь: кроме Германии и США, против вступления Украины в НАТО выступают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников и функционеров НАТО. Правда: распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, заявил представитель президента Украины Сергей Никифоров, которого цитирует "Укринформ", - указали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации", - указал пресс-секретарь Президента.

Также Никифоров отметил, что приглашение - это первый пункт Плана победы президента Зеленского и надежный путь к справедливому и длительному миру.

Ранее

Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Германия и США - не единственные страны которые блокируют приглашение для Украины к вступлению в НАТО, и Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания также сопротивляются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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