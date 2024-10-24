Центр страткому: повідомлення, що "сім країн НАТО проти запрошення України до Альянсу" - неправда
Київ • УНН
Центр стратегічних комунікацій України спростував повідомлення про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Речник президента заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на коментар речника Президента України Сергія Никифорова назвав неправдою повідомлення у ЗМІ про те, що "сім країн НАТО проти запрошення України до Альянсу", пише УНН.
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"Сім країн НАТО проти запрошення України до Альянсу". Це – неправда. Брехня: окрім Німеччини та США, проти вступу України до НАТО виступають Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Про це пише Politico з посиланням на американських чиновників і функціонерів НАТО. Правда: поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, заявив речник президента України Сергій Никифоров, якого цитує "Укрінформ"", - вказали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
"Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації", - вказав речник Президента.
Також Никифоров наголосив, що запрошення – це перший пункт Плану перемоги президента Зеленського і надійний шлях до справедливого і тривалого миру.
Раніше
Politico з посиланням на власні джерела написало, що Німеччина і США - не єдині країни які блокують запрошення для України до вступу в НАТО, і Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір.