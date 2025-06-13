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ЦАХАЛ нанес удары по иранским ракетным объектам: детали

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Армия Израиля уничтожила десятки пусковых установок и мест хранения ракет класса "земля-земля" в Иране. Израильские военные подчеркнули, что это важно для защиты их страны.

ЦАХАЛ нанес удары по иранским ракетным объектам: детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила наносить удары по иранским ракетным объектам. В частности, поражены десятки пусковых установок и мест хранения ракет класса "земля-земля", пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Детали

"В последние часы истребители Воздушных сил под точным руководством разведывательного отдела осуществили серию ударов по ракетной сети класса "земля-земля" иранского режима", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ сообщили, что в рамках ударов были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет класса "земля-земля" и других военных объектов. Отмечается, что на одном из объектов, которые были атакованы на западе Ирана, был установлен уникальный пусковой механизм, размещенный в контейнерах.

"В течение войны иранский режим запустил сотни ракет класса "земля-земля" по территории Израиля. Уничтожение этих ракет является жизненно важной миссией в усилиях по защите граждан Государства Израиль", - подчеркнули израильские военные.

В ЦАХАЛ также сообщили, что ракетный арсенал иранского режима содержит ракеты с дальностью тысячи километров.

"Их пребывание в распоряжении иранского режима представляет опасность для региона и мира", - отметили в ЦАХАЛ.

Дополнение

Иранские источники сообщали 13 июня днем о новых воздушных атаках Израиля в северо-западном регионе страны, в частности в районах Тебриза и Шираза.

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

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Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

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По сообщениям, военная операция Израиля против ядерной инфраструктуры Ирана и руководства Корпуса стражей исламской революции готовилась в режиме секретности более восьми месяцев. Она может затянуться на несколько недель.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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