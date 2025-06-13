ЦАХАЛ завдав ударів по іранських ракетних об'єктах: деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила завдавати удари по іранських ракетних об’єктах. Зокрема, уражено десятки пускових установок та місць зберігання ракет класу "земля-земля", пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

Деталі

"Останніми годинами винищувачі Повітряних сил під точним керівництвом розвідувального відділу здійснили серію ударів по ракетній мережі класу "земля-земля" іранського режиму", - говориться в повідомленні ЦАХАЛ.

У ЦАХАЛ повідомили, що в межах ударів було знищено десятки пускових установок, місць зберігання ракет класу "земля-земля" та інших військових об'єктів. Зазначається, що на одному з об'єктів, які були атаковані на заході Ірану, було встановлено унікальний пусковий механізм, розміщений у контейнерах.

"Протягом війни іранський режим запустив сотні ракет класу "земля-земля" по території Ізраїлю. Знищення цих ракет є життєво важливою місією у зусиллях щодо захисту громадян Держави Ізраїль", - наголосили ізраїльські військові.

У ЦАХАЛ також повідомили, що ракетний арсенал іранського режиму містить ракети з дальністю тисячі кілометрів.

"Їх перебування у розпорядженні іранського режиму становить небезпеку для регіону та світу", - наголосили в ЦАХАЛ.

Доповнення

Іранські джерела повідомляли 13 червня вдень про нові повітряні атаки Ізраїлю в північно-західному регіоні країни, зокрема в районах Тебриза та Шираза.

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

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За повідомленнями, військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів.