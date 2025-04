Трамп заявил, что СМИ не говорили с его экс-помощницей до ее критики в адрес президента

“Марк Бернетт (американский телепродюсер) позвонил мне, чтобы сообщить, что не существует записей с реалити-шоу The Apprentice, на которых я бы использовал ужасное слово, которое мне приписывает сумасшедшая и одержимая Омароса. В моем словаре нет такого слова и никогда не было”, — написал он. Речь идет об утверждениях Маниголт-Ньюман о том, что глава государства якобы использовал грубую форму обращения к темнокожим американцам.

“Только вспомните, как еще недавно она множество раз говорила прекрасные и сильные вещи обо мне до тех пор, пока не была уволена”, — отметил он, напомнив, что не так давно она называла Трампа “настоящим защитником прав человека”. “Омаросе никто не доверял в прессе (они не хотели брать у нее интервью), когда она работала в Белом доме. Ну а сейчас, когда она говорит обо мне плохие вещи, то они сразу же решили с ней говорить. Лживые СМИ!” — возмутился президент.

.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, бывшая сотрудница аппарата Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман утверждает, что обладает множеством аудиозаписей разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его подчиненными и охотно поделится ими с спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года.