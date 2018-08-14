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Трамп заявив, що ЗМІ не говорили з його екс-помічницею до її критики на адресу президента

Київ • УНН

 • 5539 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп обурився тим, що американські ЗМІ стали говорити з колишньою співробітницею апарату Білого дому Омаросою Маніголт-Ньюман і виводити в ефір інтерв’ю з нею виключно після того, як вона стала критикувати главу держави. Як Трамп написав в Twitter, журналісти ігнорували її, коли вона говорила про нього добре, повідомляє УНН.

Трамп заявив, що ЗМІ не говорили з його екс-помічницею до її критики на адресу президента

“Марк Бернетт (американський телепродюсер) подзвонив мені, щоб повідомити, що не існує записів з реаліті-шоу The Apprentice, на яких я б використовував жахливе слово, яке мені приписує божевільна і одержима Омароса. У моєму словнику немає такого слова і ніколи не було”, — написав він. Йдеться про твердження Маніголт-Ньюман про те, що глава держави нібито використовував грубу форму звернення до темношкірих американців.

“Тільки згадайте, як ще недавно вона безліч разів говорила прекрасні і сильні речі про мене до тих пір, поки не була звільнена”, — зазначив він, нагадавши, що не так давно вона називала Трампа “справжнім захисником прав людини”. “Омаросі ніхто не довіряв в пресі (вони не хотіли брати у неї інтерв’ю), коли вона працювала в Білому домі. Ну а зараз, коли вона говорить про мене погані речі, то вони відразу ж вирішили з нею говорити. Брехливі ЗМІ!” — обурився президент.

.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, колишня співробітниця апарату Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман стверджує, що володіє безліччю аудіозаписів розмов з президентом США Дональдом Трампом і його підлеглими і охоче поділиться ними з спецпрокурори Робертом Мюллером, що веде розслідування з приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року.

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