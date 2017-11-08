Трамп рассказал о мечтах США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что США мечтает о свободном и безопасном Корейском полуострове и воссоединении семей. Об этом Трамп рассказал в ходе речи в парламенте Южной Кореи, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы мечтаем о свободной Кореи, безопасном полуострове и снова воссоединенных семьях ... И чтобы ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира", - сказал Трамп.
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Он отметил, что пока этот день не наступит, США должны оставаться "сильными и настороженными".
Напомним, Трамп заявил, что не позволит угрожать разрушением американских городов .