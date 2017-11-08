Трамп розповів про мрії США

"Ми мріємо про вільну Корею, безпечний півостров і знову возз'єднані родини ... І щоб ядерний жах був замінений прекрасною обіцянкою миру", - сказав Трамп.

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Він зазначив, що поки цього дня не настане, США повинні залишатися "сильними і настороженими".

Нагадаємо, Трамп заявив що не дозволить загрожувати руйнуванням американських міст.