Трамп не исключает новые военные удары по Ирану и блокаду Ормузского пролива - СМИ
УНН
Белый дом изучает возможность точечных атак на иранскую инфраструктуру после провала переговоров. Также США готовят морскую блокаду портов Ирана.
Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива как способ выхода из тупика в мирных переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц и "людей, знакомых с ситуацией", информирует УНН.
Детали
Так, одним из вариантов глава Белого дома рассматривает точечные атаки на иранскую инфраструктуру.
Трамп также может возобновить полноценную бомбардировочную кампанию, хотя чиновники заявили, что это менее вероятно, учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента к длительным военным конфликтам. Он также может стремиться к продолжению временной блокады, пока он давит на союзников, чтобы они взяли на себя ответственность за длительную миссию военного сопровождения через пролив в будущем
Издание со ссылкой на своих собеседников указывает, что любой вариант, который выберет Трамп, столкнется с серьезными рисками.
"Возобновление полномасштабной войны еще больше истощит критически важные военные возможности США и подвергнет президента еще большей негативной реакции со стороны избирателей, скептически относящихся к конфликтам на Ближнем Востоке", - пишет издание.
Контекст
Переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились без заключения соглашения о прекращении войны. После более чем 21 часа напряженных переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Пакистан, заявив, что стороны не смогли согласовать ключевые условия.
Президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу уничтожить электростанции и другую гражданскую энергетическую инфраструктуру Ирана, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.
Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.
