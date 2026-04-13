Трамп не исключает новые военные удары по Ирану и блокаду Ормузского пролива - СМИ

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива как способ выхода из тупика в мирных переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц и "людей, знакомых с ситуацией", информирует УНН.

Так, одним из вариантов глава Белого дома рассматривает точечные атаки на иранскую инфраструктуру.

Трамп также может возобновить полноценную бомбардировочную кампанию, хотя чиновники заявили, что это менее вероятно, учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента к длительным военным конфликтам. Он также может стремиться к продолжению временной блокады, пока он давит на союзников, чтобы они взяли на себя ответственность за длительную миссию военного сопровождения через пролив в будущем