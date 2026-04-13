$43.4750.80
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
1.1м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Трамп не исключает новые военные удары по Ирану и блокаду Ормузского пролива - СМИ

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Белый дом изучает возможность точечных атак на иранскую инфраструктуру после провала переговоров. Также США готовят морскую блокаду портов Ирана.

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива как способ выхода из тупика в мирных переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц и "людей, знакомых с ситуацией", информирует УНН.

Детали

Так, одним из вариантов глава Белого дома рассматривает точечные атаки на иранскую инфраструктуру.

Трамп также может возобновить полноценную бомбардировочную кампанию, хотя чиновники заявили, что это менее вероятно, учитывая перспективу дальнейшей дестабилизации региона и нежелание президента к длительным военным конфликтам. Он также может стремиться к продолжению временной блокады, пока он давит на союзников, чтобы они взяли на себя ответственность за длительную миссию военного сопровождения через пролив в будущем

- говорится в статье.

Издание со ссылкой на своих собеседников указывает, что любой вариант, который выберет Трамп, столкнется с серьезными рисками.

"Возобновление полномасштабной войны еще больше истощит критически важные военные возможности США и подвергнет президента еще большей негативной реакции со стороны избирателей, скептически относящихся к конфликтам на Ближнем Востоке", - пишет издание.

Президент Ирана назвал условие для быстрого заключения мирного соглашения с США

Контекст

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде завершились без заключения соглашения о прекращении войны. После более чем 21 часа напряженных переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Пакистан, заявив, что стороны не смогли согласовать ключевые условия.

Президент США Дональд Трамп повторил свою угрозу уничтожить электростанции и другую гражданскую энергетическую инфраструктуру Ирана, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.

США выдвинули ультиматум Ирану на переговорах в Пакистане - СМИ

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Джей Ди Вэнс
Исламабад
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран