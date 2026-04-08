Эксклюзив
8 апреля, 13:48
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
8 апреля, 12:51
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Эксклюзив
8 апреля, 06:52
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Трамп отправляет Вэнса и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию в Исламабаде для обсуждения мира. Иран заявляет о низком доверии и нарушении условий еще до начала встречи.

Трамп отправляет Вэнса и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

Белый дом озвучил состав делегации, которая примет участие в переговорах по прекращению американо-израильской войны с Ираном после объявленного во вторник прекращения огня. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что президент США Дональд Трамп отправляет команду во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для переговоров по прекращению американо-израильской войны с Ираном после объявленного во вторник прекращения огня. Специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер также примут участие в переговорах в Исламабаде.

Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. Вице-президент Вэнс сыграл ключевую роль в этом с самого начала. Конечно, он правая рука президента. Он участвовал во всех этих обсуждениях, и, как я только что объявила, он возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде позже на этой неделе

- сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В свою очередь посол Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что Иран будет подходить к мирным переговорам с США гораздо осторожнее, чем к предыдущим переговорам, "из-за значительного разрыва в уровне доверия".

Напомним

Глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф утверждает, что три пункта из 10 иранского предложения, описанного как согласованная рамочная программа переговоров, были нарушены еще до начала переговоров с США.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Исламабад
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран