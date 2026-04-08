Трамп отправляет Вэнса и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

Белый дом озвучил состав делегации, которая примет участие в переговорах по прекращению американо-израильской войны с Ираном после объявленного во вторник прекращения огня. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп отправляет команду во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Пакистан для переговоров по прекращению американо-израильской войны с Ираном после объявленного во вторник прекращения огня. Специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер также примут участие в переговорах в Исламабаде.

Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. Вице-президент Вэнс сыграл ключевую роль в этом с самого начала. Конечно, он правая рука президента. Он участвовал во всех этих обсуждениях, и, как я только что объявила, он возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде позже на этой неделе - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В свою очередь посол Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что Иран будет подходить к мирным переговорам с США гораздо осторожнее, чем к предыдущим переговорам, "из-за значительного разрыва в уровне доверия".

Глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф утверждает, что три пункта из 10 иранского предложения, описанного как согласованная рамочная программа переговоров, были нарушены еще до начала переговоров с США.

Белый дом назвал победой США двухнедельное прекращение огня с Ираном