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Трамп обвинил Макрона в ложном заявлении о причине его отъезда с саммита G7

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон ошибочно утверждал, будто он покинул саммит G7 для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Трамп подчеркнул, что причина его отъезда другая.

Трамп обвинил Макрона в ложном заявлении о причине его отъезда с саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер ошибся насчет причины его отъезда с саммита G7 в Канаде. И заявил, что Эммануэль Макрон "всегда ошибается", передает УНН.

Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправильно! 

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

Детали

Трамп отметил, что Макрон не имеет представления, почему он поехал в Вашингтон, но подчеркнул, что это точно не имеет ничего общего с прекращением огня.

Гораздо важнее. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Следите за обновлениями! 

- добавил Трамп.

Дополнение

О досрочном завершении участия Трампа в саммите сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Кроме того, под вопросом оказалась встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита.

Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить новые санкции против россии, пока ЕС не сделает этого первым.

Также УНН сообщал, что президент США не поддержал заявление G7, призывающее Израиль и Иран защищать гражданских.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Truth Social
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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