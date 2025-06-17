Трамп обвинил Макрона в ложном заявлении о причине его отъезда с саммита G7
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон ошибочно утверждал, будто он покинул саммит G7 для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Трамп подчеркнул, что причина его отъезда другая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер ошибся насчет причины его отъезда с саммита G7 в Канаде. И заявил, что Эммануэль Макрон "всегда ошибается", передает УНН.
Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неправильно!
Детали
Трамп отметил, что Макрон не имеет представления, почему он поехал в Вашингтон, но подчеркнул, что это точно не имеет ничего общего с прекращением огня.
Гораздо важнее. Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается. Следите за обновлениями!
Дополнение
О досрочном завершении участия Трампа в саммите сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Кроме того, под вопросом оказалась встреча Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита.
Во время саммита G7 Дональд Трамп заявил, что США не станут вводить новые санкции против россии, пока ЕС не сделает этого первым.
Также УНН сообщал, что президент США не поддержал заявление G7, призывающее Израиль и Иран защищать гражданских.