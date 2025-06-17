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Трамп звинуватив Макрона у хибній заяві щодо причини його від'їзду з саміту G7

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Еммануель Макрон помилково стверджував, ніби він покинув саміт G7 для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп наголосив, що причина його від'їзду інша.

Трамп звинуватив Макрона у хибній заяві щодо причини його від'їзду з саміту G7

Президент США Дональд Трамп заявив, що французький лідер помилився щодо причини його від'їзду з саміту G7 у Канаді. І заявив, що Еммануель Макрон "завжди помиляється", передає УНН.

Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! 

- написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Деталі

Трамп зазначив, що Макрон не має уявлення, чому він поїхав до Вашингтона, але наголосив, що це точно не має нічого спільного з припиненням вогню.

Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями! 

- додав Трамп.

Доповнення

Про дострокове завершення участі Трампа у саміті повідомляла речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Крім того, під питанням опинилась зустріч Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту.

Під час саміту G7 Дональд Трамп заявив, що США не стануть запроваджувати нові санкції проти росії, поки ЄС не зробить цього першим.

Також УНН повідомляв, що президент США не підтримав заяву G7, яка закликає Ізраїль та Іран захищати цивільних.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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