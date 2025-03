“Зачем демократам в Конгрессе теперь понадобился Роберт Мюллер для дачи показаний? — задался он вопросом. — Они что, стремятся все переделать, потому что им очень не понравилось то, что в выводах (доклада по итогам расследования) ясно говорилось об отсутствии сговора?”.

“Никакого преступления не было, оно было только с противоположной стороны (что удивительным образом не отражено в докладе), и не было никакого препятствия правосудию. Роберту Мюллеру не следует выступать на слушаниях. Нельзя позволить демократам все переделать”, — заявил президент США.

.... to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2019

В воскресенье конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), входящий в состав юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщил телеканалу Fox News, что Мюллер выступит на слушаниях в Конгрессе 15 мая. По его словам, представитель бывшего спецпрокурора дал на это согласие.

Как стало известно ранее, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву. Об этом говорится в письме юриста американской администрации Эммета Флада.