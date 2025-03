Трамп: Мюллеру не слід давати свідчення Конгресу

“Навіщо демократам в Конгресі тепер знадобився Роберт Мюллер для надання свідчень? — задався він питанням. — Вони що, прагнуть все переробити, тому що їм дуже не сподобалося те, що у висновках (доповіді за підсумками розслідування) ясно говорилося про відсутність змови?”.

“Ніякого злочину не було, він був тільки з протилежного боку (що дивним чином не відображено в доповіді), і не було ніякої перешкоди правосуддю. Роберту Мюллеру не слід виступати на слуханнях. Не можна дозволити демократам все переробити”, — заявив президент США.

....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 травня 2019 р.

У неділю конгресмен Девід Сісіліні (демократ від штату Род-Айленд), що входить до складу юридичного комітету Палати представників Конгресу США, повідомив телеканалу Fox News, що Мюллер виступить на слуханнях в Конгресі 15 травня. За його словами, представник колишнього спецпрокурора дав на це згоду.

Як стало відомо раніше, доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом двох років проводив розслідування справи про втручання РФ у президентські вибори в США, суперечить існуючому праву. Про це йдеться в листі юриста американської адміністрації Еммета Флада.