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Стармер заявил, что "хет-трик соглашений" с Индией, США и ЕС возвращает Британию на мировую арену

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Премьер-министр Британии объявил о заключенных Британией соглашениях с ЕС, Индией и США, которые сохранят рабочие места и сэкономят средства. Он подчеркнул, что Британия восстановила свое влияние на мировой арене.

Стармер заявил, что "хет-трик соглашений" с Индией, США и ЕС возвращает Британию на мировую арену

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о "хет-трике соглашений" с Индией, США и ЕС, которые помогут сохранить тысячи рабочих мест, сэкономят предприятиям сотни миллионов фунтов и вернут Британию на мировую арену. Как сообщает The Guardian, об этом он сказал, выступая в Палате общин, передает УНН.

Детали

Выступая в Палате общин впервые с момента объявления соглашения между Великобританией и Евросоюзом в понедельник, премьер-министр сказал, что три соглашения показали, что Великобритания восстановила свое дипломатическое влияние на глобальном уровне.

Эти соглашения освобождают нас от надоевших споров прошлого и позволяют нам как независимому суверенному государству воспользоваться возможностями будущего. Эти соглашения являются сигналом о том, что мы являемся мировым чемпионом свободной торговли, играем историческую роль в обеспечении европейской безопасности и, прежде всего, заключаем соглашения, которые кладут деньги в карманы трудящихся.

- сказал Стармер.

Напомним

Великобритания и Евросоюз 19 мая заключили соглашение, которое охватывает рыболовство, торговлю, оборону, энергетику и укрепление связей в ряде политических областей, которые еще подлежат дальнейшему обсуждению и проработке.

Брюссель и Лондон согласились продлить значительные права на рыболовство для флотов ЕС в британских водах еще на 12 лет, до 2038 года. Это большая уступка со стороны Британии, которая последовала за интенсивным лоббированием со стороны Франции.

Они также договорились работать над соглашениями в области энергетики, правил агропродовольственной отрасли, климата, миграции и охраны правопорядка, а также мобильного передвижения граждан.

Лилия Набока

Лилия Набока

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