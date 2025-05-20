Стармер заявил, что "хет-трик соглашений" с Индией, США и ЕС возвращает Британию на мировую арену
Киев • УНН
Премьер-министр Британии объявил о заключенных Британией соглашениях с ЕС, Индией и США, которые сохранят рабочие места и сэкономят средства. Он подчеркнул, что Британия восстановила свое влияние на мировой арене.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о "хет-трике соглашений" с Индией, США и ЕС, которые помогут сохранить тысячи рабочих мест, сэкономят предприятиям сотни миллионов фунтов и вернут Британию на мировую арену. Как сообщает The Guardian, об этом он сказал, выступая в Палате общин, передает УНН.
Детали
Выступая в Палате общин впервые с момента объявления соглашения между Великобританией и Евросоюзом в понедельник, премьер-министр сказал, что три соглашения показали, что Великобритания восстановила свое дипломатическое влияние на глобальном уровне.
Эти соглашения освобождают нас от надоевших споров прошлого и позволяют нам как независимому суверенному государству воспользоваться возможностями будущего. Эти соглашения являются сигналом о том, что мы являемся мировым чемпионом свободной торговли, играем историческую роль в обеспечении европейской безопасности и, прежде всего, заключаем соглашения, которые кладут деньги в карманы трудящихся.
Напомним
Великобритания и Евросоюз 19 мая заключили соглашение, которое охватывает рыболовство, торговлю, оборону, энергетику и укрепление связей в ряде политических областей, которые еще подлежат дальнейшему обсуждению и проработке.
Брюссель и Лондон согласились продлить значительные права на рыболовство для флотов ЕС в британских водах еще на 12 лет, до 2038 года. Это большая уступка со стороны Британии, которая последовала за интенсивным лоббированием со стороны Франции.
Они также договорились работать над соглашениями в области энергетики, правил агропродовольственной отрасли, климата, миграции и охраны правопорядка, а также мобильного передвижения граждан.