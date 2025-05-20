Стармер заявив, що "хет-трик угод" з Індією, США та ЄС повертає Британію на світову арену

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про "хет-трик угод" з Індією, США та ЄС, які допоможуть зберегти тисячі робочих місць, заощадять підприємствам сотні мільйонів фунтів і повернуть Британію на світову арену. Як повідомляє The Guardian, про це він сказав, виступаючи у Палаті громад, передає УНН.

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Виступаючи в Палаті громад вперше з моменту оголошення угоди між Великою Британією та Євросоюзом у понеділок, прем'єр-міністр сказав, що три угоди показали, що Велика Британія відновила свій дипломатичний вплив на глобальному рівні.

Ці угоди звільняють нас від обридлих суперечок минулого і дозволяють нам як незалежній суверенній державіскористатися можливостями майбутнього. Ці угоди є сигналом про те, що ми є світовим чемпіоном вільної торгівлі, граємо історичну роль у забезпеченні європейської безпеки і, перш за все, укладаємо угоди, які кладуть гроші в кишені трудящих. - сказав Стармер.

Нагадаємо

Велика Британія та Євросоюз 19 травня уклали угоду, яка охоплює рибальство, торгівлю, оборону, енергетику та зміцнення зв'язків у низці політичних областей, які ще підлягають подальшому обговоренню та пропрацюванню.

Брюссель та Лондон погодилися продовжити значні права на рибальство для флотів ЄС у британських водах ще на 12 років, до 2038 року. Це велика поступка з боку Британії, яка послідувала за інтенсивним лобіюванням з боку Франції.

Вони також домовилися працювати над угодами у галузі енергетики, правил агропродовольчої галузі, клімату, міграції та охорони правопорядку, а також мобільного пересування громадян.