Стали известны лучшие видеоигры 2017

Так, победителем премии стала игра от Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая обогнала популярные PlayerUnknown’s Battlegrounds и Horizon Zero Dawn. “Зельда” также победила в номинации “Лучшая режиссура” и “Лучшая приключенческая игра”.

Награду за лучшую музыку и саундтрек получила игра NieR: Automata, лучшим экшеном был признан Wolfenstein II, а лучшим файтингом — Injustice 2. Фаворит прошлого года Overwatch стал “лучшей игрой, в которую до сих пор играют”.

Самой ожидаемой игрой следующем году была признана The Last of Us Part II, продолжение культового экшена 2013 года.

