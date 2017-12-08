Стали известны лучшие видеоигры 2017

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1496 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14871 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94825 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 109399 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 129789 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106287 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 107975 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стали известны результаты премии The Game Awards-2017, которая присуждает награды лучшим играм года, передает УНН.

Так, победителем премии стала игра от Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая обогнала популярные PlayerUnknown’s Battlegrounds и Horizon Zero Dawn. “Зельда” также победила в номинации “Лучшая режиссура” и “Лучшая приключенческая игра”.

Награду за лучшую музыку и саундтрек получила игра NieR: Automata, лучшим экшеном был признан Wolfenstein II, а лучшим файтингом — Injustice 2. Фаворит прошлого года Overwatch стал “лучшей игрой, в которую до сих пор играют”.

Самой ожидаемой игрой следующем году была признана The Last of Us Part II, продолжение культового экшена 2013 года.

Как сообщал УНН, композитор Олег Шпудейко, известный под псевдонимом Heinali, и вокалистка группы Enderby Юлия Чусина записали совместную песню, которая стала основным саундтреком новой игры Bound для игровой консоли Sony PlayStation 4.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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