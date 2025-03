Стали відомі найкращі відеоігри 2017 року

Так, переможцем премії стала гра від Nintendo — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, яка обігнала популярні PlayerUnknown’s Battlegrounds і Horizon Zero Dawn. “Зельда” також перемогла в номінації “Краща режисура” і “Краща пригодницька гра”.

Нагороду за кращу музику і саундтрек отримала гра NieR: Automata, найкращим екшеном був визнаний Wolfenstein II, а кращим файтингом — Injustice 2. Фаворит минулого року Overwatch став “кращою грою, в яку до сих пір грають”.

Найбільш очікуваною грою наступного року була визнана The Last of Us Part II, продовження культового екшену 2013 року.

Як повідомляв УНН, композитор Олег Шпудейко, відомий під псевдонімом Heinali, та вокалістка гурту Enderby Юлія Чусіна записали спільну пісню, яка стала основним саундтреком нової гри Bound для гральної консолі Sony PlayStation 4.