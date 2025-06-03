Срок медицинской страховки для украинцев в Австрии завершился, но льготный период действует до середины июля
Киев • УНН
Срок действия обязательного медицинского страхования для украинцев в Австрии завершился, но льготный период продлится до 12 июля. В течение этого времени нужно найти способ получить постоянное страхование.
В течение переходного периода перемещенным лицам из Украины придется искать способ получить постоянное страхование. Передает УНН со ссылкой на Austria Presse Agentur.
Детали
В конце мая истек срок действия обязательного страхования для перемещенных лиц из Украины. Впрочем, практические последствия пока минимальны, - до 12 июля действует шестинедельный льготный период. То есть есть право на льготы, в частности, на медицинские консультации и медикаменты.
В то же время, в течение этого переходного периода, перемещенным лицам из Украины придется искать способ получить постоянное страхование.
Это можно сделать либо путем устройства на работу, за которую уплачиваются взносы в фонд социального страхования, либо путем самострахования.
В австрийских СМИ предполагают, что значительная часть перемещенных из Украины лиц вообще не пострадает от окончания срока действия.
Причины подобного предположения:
- люди, находящиеся на базовой медицинской помощи, остаются социально застрахованными;
- есть люди, которые уже работают в Австрии и поэтому все равно имеют медицинское страхование.
Справка
В начале мая украинцев было почти 35 000.
Базовая помощь предоставляется, если лицо не может или не может достаточно покрыть расходы на проживание себя и родственников, находящихся на его содержании и проживающих с ним в одном домохозяйстве, из собственных ресурсов и средств, а также не получает или не получает достаточной поддержки из других источников.
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Окончание срока действия медицинского страхования, вероятно, повлияет прежде всего на тех людей, которые не работают.
В так льготный, или период толерантности (Toleranzzeit - ред.) покрываются все медицинские услуги, которые могут понадобиться в повседневной жизни.
Это касается, например, стоматологического лечения и госпитализации. Освобождение от платы за рецепты и других франшиз остается в силе в течение "Toleranzzeit". После 12 июля это освобождение и страховка больше не будут действовать.
Напомним
Более 1,14 миллиона украинских беженцев выбрали Германию вместо Польши для проживания. Главными причинами стали более высокие зарплаты, лучшие социальные выплаты и медицинские услуги.
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