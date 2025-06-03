Срок медицинской страховки для украинцев в Австрии завершился, но льготный период действует до середины июля

В течение переходного периода перемещенным лицам из Украины придется искать способ получить постоянное страхование. Передает УНН со ссылкой на Austria Presse Agentur.

Детали

В конце мая истек срок действия обязательного страхования для перемещенных лиц из Украины. Впрочем, практические последствия пока минимальны, - до 12 июля действует шестинедельный льготный период. То есть есть право на льготы, в частности, на медицинские консультации и медикаменты.

В то же время, в течение этого переходного периода, перемещенным лицам из Украины придется искать способ получить постоянное страхование.

Это можно сделать либо путем устройства на работу, за которую уплачиваются взносы в фонд социального страхования, либо путем самострахования. - передает Austria Presse Agentur.

В австрийских СМИ предполагают, что значительная часть перемещенных из Украины лиц вообще не пострадает от окончания срока действия.

Причины подобного предположения:

люди, находящиеся на базовой медицинской помощи, остаются социально застрахованными;

есть люди, которые уже работают в Австрии и поэтому все равно имеют медицинское страхование.

Справка

В начале мая украинцев было почти 35 000.

Базовая помощь предоставляется, если лицо не может или не может достаточно покрыть расходы на проживание себя и родственников, находящихся на его содержании и проживающих с ним в одном домохозяйстве, из собственных ресурсов и средств, а также не получает или не получает достаточной поддержки из других источников.

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Окончание срока действия медицинского страхования, вероятно, повлияет прежде всего на тех людей, которые не работают.

В так льготный, или период толерантности (Toleranzzeit - ред.) покрываются все медицинские услуги, которые могут понадобиться в повседневной жизни.

Это касается, например, стоматологического лечения и госпитализации. Освобождение от платы за рецепты и других франшиз остается в силе в течение "Toleranzzeit". После 12 июля это освобождение и страховка больше не будут действовать.

Напомним

Более 1,14 миллиона украинских беженцев выбрали Германию вместо Польши для проживания. Главными причинами стали более высокие зарплаты, лучшие социальные выплаты и медицинские услуги.

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