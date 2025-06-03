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Термін медстрахування для українців в Австрії завершився, але пільговий період діє до середини липня

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Термін дії обов'язкового медстрахування для українців в Австрії завершився, але пільговий період триватиме до 12 липня. Протягом цього часу потрібно знайти спосіб отримати постійне страхування.

Термін медстрахування для українців в Австрії завершився, але пільговий період діє до середини липня

Протягом перехідного періоду переміщеним особам з України доведеться шукати спосіб отримати постійне страхування. Передає УНН із посиланням на Austria Presse Agentur.

Деталі

Наприкінці травня завершився термін дії обов'язкового страхування для переміщених осіб з України. Втім практичні наслідки поки що мінімальні, - до 12 липня діє шеститижневий пільговий період. Тобто є право на пільги, зокрема на медичні консультації та медикаменти.

Водночас, протягом цього перехідного періоду, переміщеним особам з України доведеться шукати спосіб отримати постійне страхування. 

Це можна зробити або шляхом влаштування на роботу, за яку сплачуються внески до фонду соціального страхування, або шляхом самострахування.

- передає Austria Presse Agentur.

У австрійських ЗМІ припускають, що значна частина переміщених з України осіб взагалі не постраждає від закінчення терміну дії.

Причини подібного припущення:

  • люди, які перебувають на базовій медичній допомозі, залишаються соціально застрахованими;
    • є люди, які вже працюють в Австрії і тому все одно мають медичне страхування.

      Довідка

      На початку травня українців було майже 35 000.

      Базова допомога надається, якщо особа не може або не може достатньо покрити витрати на проживання себе та родичів, що перебувають на її утриманні та проживають з нею в одному домогосподарстві, з власних ресурсів та засобів, а також не отримує або не отримує достатньої підтримки з інших джерел.

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      Закінчення терміну дії медичного страхування, ймовірно, вплине насамперед на тих людей, які не працюють. 

      У так пільговий, або період толерантності (Toleranzzeit - ред.) покриваються всі медичні послуги, які можуть знадобитися в повсякденному житті.

      Це стосується, наприклад, стоматологічного лікування та госпіталізації. Звільнення від плати за рецепти та інших франшиз залишається чинним протягом "Toleranzzeit". Після 12 липня це звільнення та страховка більше не діятимуть.

      Нагадаємо

      Понад 1,14 мільйона українських біженців обрали Німеччину замість Польщі для проживання. Головними причинами стали вищі зарплати, кращі соціальні виплати та медичні послуги.

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      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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