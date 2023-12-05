Сколько музеев и театров понесли убытки из-за вторжения рф - ответ Минкульта
Киев • УНН
По состоянию на 25 ноября 2023 года в Украине было повреждено 1750 объектов культуры, больше всего пострадали клубы, библиотеки и художественные заведения, особенно в Донецкой и Харьковской областях
Из-за полномасштабного вторжения рф в Украине понесли убытки 1750 объектов культурной инфраструктуры, сообщило во вторник Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.
По состоянию на 25 ноября 2023 года ущерб понесли 1750 объектов культурной инфраструктуры. Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской, Запорожской областях и Киеве
Детали
Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или подверглись разрушениям, как сообщается, являются клубные учреждения (49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).
В целом, как указано, пострадали:
- клубные учреждения - 864;
- библиотеки - 613;
- учреждения художественного образования - 136;
- музеи и галереи - 106;
- театры, кинотеатры и филармонии - 31.
Повреждения и разрушения получили объекты культурной инфраструктуры в 266 территориальных громадах (18,1% от общего количества территориальных громад Украины). Больше всего - в Донецкой (83%), Сумской (53%), Харьковской (52%) областях.
Напомним
АРМА совместно с Минкультом будет искать похищенные россиянами культурные ценности.
Сколько музеев и театров понесли убытки из-за вторжения рф - ответ Минкульта
По состоянию на 25 ноября 2023 года в Украине было повреждено 1750 объектов культуры, больше всего пострадали клубы, библиотеки и художественные заведения, особенно в Донецкой и Харьковской областях.
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