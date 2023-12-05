Сколько музеев и театров понесли убытки из-за вторжения рф - ответ Минкульта

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украине понесли убытки 1750 объектов культурной инфраструктуры, сообщило во вторник Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

По состоянию на 25 ноября 2023 года ущерб понесли 1750 объектов культурной инфраструктуры. Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской, Запорожской областях и Киеве - сообщили в МКИП.

Детали

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или подверглись разрушениям, как сообщается, являются клубные учреждения (49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).

В целом, как указано, пострадали:

- клубные учреждения - 864;

- библиотеки - 613;

- учреждения художественного образования - 136;

- музеи и галереи - 106;

- театры, кинотеатры и филармонии - 31.

Повреждения и разрушения получили объекты культурной инфраструктуры в 266 территориальных громадах (18,1% от общего количества территориальных громад Украины). Больше всего - в Донецкой (83%), Сумской (53%), Харьковской (52%) областях.

Напомним

АРМА совместно с Минкультом будет искать похищенные россиянами культурные ценности.