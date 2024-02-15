Сырскому доверяют 40% украинцев, хотя треть ничего не знала о нем до назначения на должность главкома - КМИС
Уволенный с должности главнокомандующего Валерий Залужный все еще пользуется наибольшим уровнем доверия среди украинцев. Его преемнику Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, но 35% ничего не знали о нем до назначения на должность.
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске
Служба безопасности Украины задержала двух топ-менеджеров российского олигарха Дерипаски и сообщила ему о подозрении в поставках из Украины сырья, которое используется россией для производства баллистических ракет и боевых беспилотников.
Республиканцы, которые блокируют помощь Украине, становятся на сторону путина - пресс-секретарь Белого дома
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы, которые блокируют дополнительную помощь Украине, становятся на сторону российского президента путина.
Не только с Парижем: соглашение по безопасности ожидается во время визита Зеленского в Берлин - СМИ
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время визитов в Берлин и Париж подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией.
Более 1100 пар поженились в Украине в День святого Валентина - Минюст зафиксировал всплеск заявок
1132 пары в Украине поженились в День святого Валентина, а самыми старшими были 83-летняя невеста и 72-летний жених.
В Польше фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии
Фермеры в Польше забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве, протестуя против "Зеленого соглашения" ЕС и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Париж заявил о намерении подписать двустороннее соглашение о безопасности во время визита Зеленского
Президент Франции Макрон, как ожидается, подпишет двустороннее соглашение о безопасности с президентом Украины Зеленским, во время визита последнего в Париж.
Польские фермеры и перевозчики в феврале и марте обещают заблокировать все сообщения на границе
Польские фермеры и перевозчики угрожают заблокировать пограничное движение в феврале и марте в знак протеста против соглашения о международных грузовых перевозках между Украиной и ЕС.
После уничтожения корабля "цезарь куников" кремль мог уволить главу черноморского флота рф - росСМИ
Сообщается, что командующий черноморского флота россии виктор соколов может быть уволен с должности после того, как Украина уничтожила еще один российский десантный корабль "цезарь куников".
Обманули украинцев на более 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ: две женщины получили подозрение
Две женщины обманули украинцев на более 45 миллионов гривен, утверждая, что продают беспилотники для Вооруженных сил Украины, но не поставили их.