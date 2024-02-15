Сырскому доверяют 40% украинцев, хотя треть ничего не знала о нем до назначения на должность главкома - КМИС

Из 13 наиболее известных публичных деятелей Украины украинцы больше всего доверяют бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, в то же время его преемнику Александру Сырскому также доверяет большинство украинцев. Об этом говорится в новом опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

В ответ на вопрос "Насколько Вы доверяете или не доверяете следующим украинским публичным деятелям? Если Вы не знаете его или ее, так и скажите" украинцы ответили, что больше всего доверяют Валерию Залужному. За доверие уже бывшему главкому высказались 94% украинцев, 5% сказали, что не доверяют ему.

Также большинство украинцев доверяют его преемнику Александру Сырскому. Новому главнокомандующему доверяют 40% украинцев, не доверяют - 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. Вместе с этим 35% не знали его в феврале (и 48% не знали его в декабре).

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Также большинство украинцев доверяют в примерно равной степени Кириллу Буданову (66%), Владимиру Зеленскому (64%), Сергею Притуле (61%).

Опрос проводился в начале февраля, в период отставки Залужного, что повлияло на показатели, в частности, увеличение недоверия президенту.

Имеет место общее влияние отставки Залужного, которая накладывалась на достаточно тяжелый период - сложная ситуация на фронте, неопределенная позиция ключевых союзников Украины (особенно - США), продолжение коррупционных скандалов. На фоне этих событий наибольшие потери в доверии понес Зеленский, однако большинство украинцев продолжают ему доверять. Важно, что новый главнокомандующий пользуется доверием населения - отметил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

Бывший спикер Дмитрий Разумков имеет близкий к нулю баланс доверия-недоверия, то есть ему доверяют 35% и примерно столько же (33%) не доверяют, а 5% имеют неопределенное отношение. В то же время 27% не знают его.

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Еще семь деятелей имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, то есть им не доверяют больше, чем доверяют (и во всех случаях не менее половины украинцев им не доверяют).

Так, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45%, не доверяют - 51%. Руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 27%, не доверяют - 61%. Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 31%, не доверяют 68%.

И еще четыре деятеля имеют самые низкие показатели доверия. Так, народным депутатам Марьяне Безуглой доверяют 7%, не доверяют - 65%, Юрию Бойко доверяют 10%, не доверяют - 73%, Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют - 82%. Публичному деятелю Алексею Арестовичу сейчас доверяют 11%, не доверяют - 83%.

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