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КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации

КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 09:29  •  4445 просмотра

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Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев считают, что они движутся к политическому единству, что на 34% больше, чем в 2020 году. Восприятие углубления расколов уменьшилось до 25%.

Подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что они вместе с согражданами понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации, это на 34% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 29 ноября-9 декабря 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет УНН.

Детали

После широкомасштабного вторжения взгляды украинцев кардинально изменились. На конец 2023 года большинство украинцев - 69% - придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определиться со своим мнением.

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Социологи напомнили, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

Сейчас же во всех регионах большинство населения считают, что украинцы преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения, относительно больше таких на Западе (74%) и в Центре (39%), но и на Юге и Востоке убедительное большинство видят сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%).

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Отмечается, что независимо от языка общения дома большинство опрошенных считают, что украинцы все же преодолевают внутренние противоречия.

Социологи указывают, что среди украиноязычных респондентов доля таких респондентов несколько выше (75%). Но и среди русскоязычных большинства (60%) имеют оптимистичные мысли относительно единения украинцев.

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Справочно

Опрос был проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Было опрошено 1031 взрослого украинца, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводили с гражданами за рубежом.

Дополнение

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Уровень доверия украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает падать - КМИС28 декабрь 2023, 12:31 • 27579 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
КМІС: 69% респондентів вважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації
KIIS: 69% of respondents believe that Ukrainians are on the path to a cohesive political nation
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КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев считают, что они движутся к политическому единству, что на 34% больше, чем в 2020 году. Восприятие углубления расколов уменьшилось до 25%.

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