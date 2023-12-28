Уровень доверия украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает падать - КМИС

Уровень доверия украинцев к общенациональному телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться и в декабре 2023 года составляет 43%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-10 декабря 2023 года, передает УНН.

Детали

Если между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель снизился до 43%.

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Вместе с этим до 38% выросла доля тех, кто не доверяет телемарафону (остальные 19% имеют неопределенное отношение). В то же время в КМИС подчеркнули, что баланс доверия-недоверия до сих пор остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).

Важно отметить, что хотя те, кто не доверяет В. Зеленскому, значительно более критичны к телемарафону, но и среди тех, кто доверяет В. Зеленскому телемарафону доверяют 52% (не доверяют - 29%, не определились - 19%) - отмечают в КМИС.

Опросы свидетельствуют, что в всех регионах примерно одинаковое количество населения (42-44%) доверяют телемарафону "Единые новости".

Дополнение

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя итоги исследования, отметил, что "телевидение теперь смотрит меньшинство населения. По его словам, просмотр телемарафона не так значителен, как многим может казаться.

Он также отметил, что сейчас в целом значительно снизилось доверие к украинским СМИ (между декабрем 2022 года и декабрем 2023 года - с 57% до 29%), то есть есть есть общая проблема с доверием СМИ (а не только телемарафона).

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В любом случае показатели доверия к телемарафону хоть и снизились, но еще многие люди доверяют ему. Как мы отмечали в октябре, при нынешних показателях доверия сохраняется оптимальная возможность для менее проблемной трансформации телемарафона в другой формат, который будет больше соответствовать информационным потребностям текущей ситуации - резюмировал Грушецкий.

Справочно

В течение 4-10 декабря 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", в частности, с вопросом о доверии к телемарафону "Единые новости". Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,2%.

Напомним

Согласно недавнему опросу, из всех основных социальных сетей YouTube лидирует среди взрослых представителей поколения Z.

По данным опроса, примерно 59% представителей поколения Z в возрасте от 18 до 26 лет считают YouTube в определенной степени или очень заслуживающим доверия.