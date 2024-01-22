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КМІС: 69% респондентів вважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації

КМІС: 69% респондентів вважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації

Київ • УНН

 • 20209 перегляди

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 69% українців вважають, що вони рухаються до політичної єдності, що на 34% більше, ніж у 2020 році. Сприйняття поглиблення розколів зменшилося до 25%.

Переважна більшість українців (69%) вважають, що вони разом зі співгромадянами потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації, це на 34% більше, ніж у 2020 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного 29 листопада-9 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), пише УНН.

Деталі

Після широкомасштабного вторгнення погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року більшість українців – 69% – дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначитись зі своєю думкою.

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Соціологи нагадали, що у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

Наразі ж у всіх регіонах більшість населення вважають, що українці долають внутрішні суперечності і йдуть шляхом згуртування.Відносно більше таких на Заході (74%) і в Центрі (39%), але і на Півдні та Сході переконлива більшість бачать згуртування в єдину політичну націю (відповідно, 66% і 65%).

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Зазначається, що незалежно від мови спілкування вдома більшість опитаних вважають, що українці все ж долають внутрішні суперечності.

Соціологи вказують, що серед українськомовних респондентів частка таких респондентів дещо вища (75%). Але і серед російськомовних більшостей (60%) мають оптимістичні думки щодо єднання українців.

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Довідково

Опитування було проведене методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 1031 дорослого українця, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами за кордоном.

Доповнення

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Рівень довіри українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати - КМІС28.12.23, 14:31 • 28975 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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