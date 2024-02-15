Сирському довіряють 40% українців, хоча третина нічого не знала про нього до призначення на посаду головкома – КМІС

З 13 найбільш відомих публічних діячів України українці найбільше довіряють колишньому головнокомандуючому Валерію Залужному, водночас його наступнику Олександру Сирському також довіряє більшість українців. Про це йдеться у новому опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Деталі

У відповідь на запитання "Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте наступним українським публічним діячам? Якщо Ви не знаєте його чи її, так і скажіть" українці відповіли, що найбільше довіряють Валерію Залужному. За довіру вже колишньому головкому висловилися 94% українців, 5% сказали, що не довіряють йому.

Також більшість українців довіряють його наступнику Олександру Сирському. Новому головнокомандувачу довіряють 40% українців, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення. Разом з цим 35% не знали його у лютому (і 48% не знали його в грудні).

"Рамштайн-19": Умєров окреслив пріоритети, Сирський вперше приєднався як Головнокомандувач ЗСУ

Також більшість українців довіряють у приблизно равній мірі Кирилу Буданову (66%), Володимиру Зеленському (64%), Сергію Притулі (61%).

Опитування проводилося на початку лютого, у період відставку Залужного, що вплинуло на показники, зокрема, збільшення недовіри президенту.

Має місце спільний вплив відставки Залужного, яка накладалася на досить важкий період – складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо – США), продовження корупційних скандалів. На тлі цих подій найбільших втрат у довірі зазнав Зеленський, проте більшість українців продовжують йому довіряти. Важливо, що новий головнокомандувач користується довірою населення - зазначив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Колишній спікер Дмитро Разумков має близький до нуля баланс довіри-недовіри, тобто йому довіряють 35% і приблизно стільки ж (33%) не довіряють, а 5% мають невизначене ставлення. Водночас 27% не знають його.

КМІС: 69% респондентів вважають, що українці йдуть шляхом до згуртованої політичної нації

Ще сім діячів мають від’ємний баланс довіри-недовіри, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють (і у всіх випадках не менше половини українців їм не довіряють).

Так, меру Києва Віталію Кличку довіряють 45%, не довіряють – 51%. Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 27%, не довіряють – 61%. Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 31%, не довіряют 68%.

І ще чотири діячі мають найнижчі показники довіри. Так, народним депутатам Мар'яні Безуглій довіряють 7%, не довіряють – 65%, Юрію Бойку довіряють 10%, не довіряють – 73%, Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють – 82%. Публічному діячу Олексію Арестовичу зараз довіряють 11%, не довіряють – 83%.

Подоляк про Арестовича: я спілкувався з ним, поки у нього не почалися ці відхилення