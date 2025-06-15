Сирия, Иордания и Ирак закрыли небо после удара по Хайфе

Сразу несколько стран, расположенных между Израилем и Ираном, объявили о закрытии своего воздушного пространства. Это произошло после того, как иранские ракеты поразили израильский город Хайфа. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

Детали

Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства после того, как иранские ракеты поразили Хайфу.

Издание отмечает, что в Ливане рейсы были отменены после того, как иранские снаряды были замечены в небе Бейрута.

Напомним

Вечером 14 июня Иран начал новую волну ударов по Израилю, запустив ракеты. В результате обстрела в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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