Сирія, Йорданія та Ірак закрили небо після удару по Хайфі

Відразу кілька країн, що розташовані між Ізраїлем та Іраном оголосили про закриття свого повітряного простору. Це відбулось після того, як іранські ракети вразили ізраїльське місто Хайфа. Про це пише видання The Washington Post, передає УНН.

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Сирія, Йорданія та Ірак оголосили про закриття свого повітряного простору після того, як іранські ракети вразили Хайфу.

Видання зауважує, що у Лівані рейси були скасовані після того, як іранські снаряди були помічені в небі Бейрута.

Нагадаємо

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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