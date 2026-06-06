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Силы беспилотных систем уничтожили ПВД полка рф, строившего "линию Суровикина"

Киев • УНН

 • 176 просмотра

СБС поразили пункт дислокации 90-го инженерного полка рф в Пионерском. Также в Донецкой области уничтожены газовое хранилище и логистические объекты оккупантов.

Силы беспилотных систем уничтожили ПВД полка рф, строившего "линию Суровикина"

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили в Донецкой области российский инженерный полк, который строил "линию Суровикина". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБС.

Детали

Операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка "Рейд" поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й российской армии в районе населенного пункта Пионерское.

Данное подразделение привлекалось к минированию и обустройству "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях, выполняло инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также осуществляло подготовку специалистов инженерно-технического дела

 - сообщили в СБС.

Также в Донецкой области операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей противника и газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения нужд противника.

Кроме того, операторы отряда "13" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра" поразили логистические объекты противника.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 63748 просмотров

Евгений Устименко

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