СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными 12 июня: детали спецоперации
Киев • УНН
СБУ обнародовала видео обмена пленными 12 июня, подчеркнув, что это результат работы большой команды во главе с Зеленским. В рамках обмена домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины, среди которых были пропавшие без вести.
Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео обмена пленными, который состоялся 12 июня. В ведомстве отметили, что он стал результатом кропотливой работы большой команды представителей Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.
Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, выполнивших поручение Президента Украины Владимира Зеленского.
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Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!
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