СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными 12 июня: детали спецоперации

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео обмена пленными, который состоялся 12 июня. В ведомстве отметили, что он стал результатом кропотливой работы большой команды представителей Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, выполнивших поручение Президента Украины Владимира Зеленского. - говорится в сообщении.

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Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи представителей Украины и россии в Стамбуле.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства! - отметили в ведомстве.

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Напомним

Украина в четверг, 12 июня, провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой. В этот раз вернулись защитники разных родов войск, среди которых есть те, кто считался пропавшим без вести. Самому старшему освобожденному 59 лет, а самому младшему - 22.