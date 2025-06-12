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СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными 12 июня: детали спецоперации

Киев • УНН

 • 134 просмотра

СБУ обнародовала видео обмена пленными 12 июня, подчеркнув, что это результат работы большой команды во главе с Зеленским. В рамках обмена домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины, среди которых были пропавшие без вести.

СБУ показала эксклюзивное видео обмена пленными 12 июня: детали спецоперации

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео обмена пленными, который состоялся 12 июня. В ведомстве отметили, что он стал результатом кропотливой работы большой команды представителей Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, выполнивших поручение Президента Украины Владимира Зеленского.

- говорится в сообщении.

“Украина превыше всего, мам! Я несокрушимый”: в ГПСУ показали первый звонок освобожденного из плена защитника12.06.25, 15:07 • 2210 просмотров

Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи представителей Украины и россии в Стамбуле.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!

- отметили в ведомстве.

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Напомним

Украина в четверг, 12 июня, провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой. В этот раз вернулись защитники разных родов войск, среди которых есть те, кто считался пропавшим без вести. Самому старшему освобожденному 59 лет, а самому младшему - 22.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Служба безопасности Украины
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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