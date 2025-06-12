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СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня: деталі спецоперації

Київ • УНН

 • 524 перегляди

СБУ оприлюднила відео обміну полоненими 12 червня, підкресливши, що це результат роботи великої команди на чолі із Зеленським. У межах обміну додому повернулися важкопоранені та важкохворі воїни, серед яких були зниклі безвісти.

СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня: деталі спецоперації

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полоненими, що відбувся 12 червня. У Відомстві зазначили, що він став результатом кропіткої роботи великої команди представників України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

- йдеться у повідомленні.

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Як зазначив Зеленський, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі представників України та росії в Стамбулі.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!

- зазначили у відомстві.

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Нагадаємо

Україна у четвер, 12 червня, провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому. Цього разу повернулися оборонці різних родів військ, серед яких є ті, хто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому 59 років, а наймолодшому - 22.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Служба безпеки України
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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