СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня: деталі спецоперації
Київ • УНН
СБУ оприлюднила відео обміну полоненими 12 червня, підкресливши, що це результат роботи великої команди на чолі із Зеленським. У межах обміну додому повернулися важкопоранені та важкохворі воїни, серед яких були зниклі безвісти.
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полоненими, що відбувся 12 червня. У Відомстві зазначили, що він став результатом кропіткої роботи великої команди представників України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.
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