россия ударила ракетой по Харькову: есть попадания в жилые многоэтажки
Киев • УНН
Ночью 5 июня русская армия нанесла ракетный удар по Харькову. По предварительной информации, "прилет" зафиксирован в Слободском районе. Зафиксировано "попадание" по жилым многоэтажкам.
В ночь на 05 июня российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Городские власти сообщили о попадании по жилым многоэтажкам Слободского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова.
Детали
В четверг, 05 июня в 00:36 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россия атаковала Харьков ракетами.
По предварительной информации, оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Последствия вражеской атаки устанавливаются. Предварительно, "прилет" зафиксирован в Слободском районе. Информации о пострадавших пока не поступало.
В 01:04 Игорь Терехов проинформировал, что зафиксированы прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе.
"В небе несколько вражеских БПЛА - Слободской район города особенно осторожно!", - добавил он.
В 01:06 мэр города написал, что зафиксировано попадание по жилым многоэтажкам Слободского района.
Удар рф ракетами и дронами по Харькову: показали последствия04.06.25, 08:36 • 2428 просмотров