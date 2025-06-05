росія вдарила ракетою по Харкову: є влучання у житлові багатоповерхівки
Київ • УНН
Вночі 5 червня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. За попередньою інформацією, "приліт" зафіксовано у Слобідському районі. Зафіксовано "влучання"по житловим багатоповерхівкам.
У ніч проти 05 червня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Міська влада повідомила про влучання по житловим багатоповерхівкам Слобідського району. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова.
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У четвер, 05 червня о 00:36 очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що росія атакувала Харків ракетами.
За попередньою інформацією, окупанти нанесли ракетний удар по Харкову. Наслідки ворожої атаки встановлюються. Попередньо, "приліт" зафіксовано у Слобідському районі. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
О 01:04 Ігор Терехов поінформував, що зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.
"У небі кілька ворожих БПЛА - Слобідський район міста особливо обережно!", - додав він.
О 01:06 мер міста написав, що зафіксовано влучання по житловим багатоповерхівкам Слобідського району.
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