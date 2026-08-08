россия сняла сериал о "возрождении" оккупированного Мариуполя - ЦПД

Российская пропаганда продолжает использовать оккупированный Мариуполь для продвижения кремлёвской версии событий войны и создания образа России как якобы «спасителя» города. На этот раз в РФ создали сериал «Марик», события которого разворачиваются в захваченном Мариуполе. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передаёт УНН.

Детали

По данным ЦПД, главным героем сериала является военный медик Марк Аксёнов, который после возвращения с фронта приезжает в Мариуполь, устраивается на работу в бригаду скорой помощи и начинает новую жизнь.

В сериале город показывают таким, будто он постепенно «возрождается» и возвращается к мирной жизни. В то же время, как подчёркивают в Центре противодействия дезинформации, в сюжете замалчивается ключевой факт — масштабные разрушения Мариуполя стали следствием российской осады и боевых действий весной 2022 года.

Проект создан при поддержке российского Института развития интернета, который финансирует пропагандистский контент. Режиссёром сериала стал Егор Бероев, которого ЦПД называет сторонником полномасштабного вторжения России и отмечает, что он находится под украинскими санкциями.

В ЦПД считают, что с помощью подобных медийных проектов Кремль пытается изменить восприятие событий в Мариуполе и сформировать у зрителя представление о России как о государстве, которое якобы «восстанавливает» захваченный город.

В то же время в ведомстве подчёркивают, что такие пропагандистские сюжеты не могут изменить задокументированные факты разрушения Мариуполя и хода российской агрессии против Украины.

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