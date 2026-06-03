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россия "особо" не хочет идти на уступки для завершения войны в Украине - Рубио

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Госсекретарь США заявил о неготовности сторон к компромиссам ради мира. В то же время Вашингтон вооружает Украину для достижения дипломатического урегулирования.

россия "особо" не хочет идти на уступки для завершения войны в Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает пытаться усадить Украину и россию за стол переговоров, однако на данный момент стороны не демонстрируют готовности к необходимым компромиссам. По его словам, наибольшее сопротивление уступкам наблюдается именно со стороны рф. Об этом Рубио сказал во время слушаний в Палате представителей США, передает УНН.

Детали

К сожалению, до настоящего момента ни одна из сторон не желает идти на уступки, особенно с российской стороны, необходимые для достижения мира

- заявил Рубио.

Он подчеркнул, что США и впредь готовы "играть любую роль для достижения мира" и считают, что война не имеет военного решения.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются нейтральным посредником в этой войне.

Америка не является беспристрастным посредником, потому что мы поставляем оружие не россии, а Украине, и санкции вводим именно против россии

- пояснил он.

Рубио также отметил, что поставки оружия Украине по программе PURL должны в конечном итоге способствовать достижению урегулирования путем переговоров. По его словам, в Вашингтоне надеются, что "этот год принесет лучшие новости".

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с путиным03.06.2026, 18:25 • 1346 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
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Война в Украине
Марко Рубио
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Соединённые Штаты
Украина