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российский БПЛА атаковал пассажирский поезд Киев-Запорожье - пострадавших нет

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

В субботу российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье. Пассажиров и бригаду эвакуировали, пострадавших нет.

российский БПЛА атаковал пассажирский поезд Киев-Запорожье - пострадавших нет
Фото: t.me/UkrzalInfo

В субботу, 18 июля, российский БПЛА атаковал пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Сейчас все пассажиры и бригада поезда находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами, организованными при оперативном содействии Запорожской ОВА.

Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается нашим безусловным приоритетом. Движение поездов в регионе будет осуществляться по диспетчерскому расписанию с усиленным контролем наших мониторинговых групп

- отметили в Укрзализныце.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский БПЛА попал в дрезину Укрзализныци во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине.

Евгений Устименко

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