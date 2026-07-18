российский БПЛА атаковал пассажирский поезд Киев-Запорожье - пострадавших нет

В субботу, 18 июля, российский БПЛА атаковал пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет