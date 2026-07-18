российский БПЛА атаковал пассажирский поезд Киев-Запорожье - пострадавших нет
Киев • УНН
В субботу российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье. Пассажиров и бригаду эвакуировали, пострадавших нет.
В субботу, 18 июля, российский БПЛА атаковал пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет
Сейчас все пассажиры и бригада поезда находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами, организованными при оперативном содействии Запорожской ОВА.
Безопасность пассажиров и работников железной дороги остается нашим безусловным приоритетом. Движение поездов в регионе будет осуществляться по диспетчерскому расписанию с усиленным контролем наших мониторинговых групп
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российский БПЛА попал в дрезину Укрзализныци во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине.