РФ ударила КАБом по жилому кварталу Краматорска: трое погибших и четверо раненых
Киев • УНН
Оккупанты ударили КАБом по жилому кварталу Краматорска. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения.
Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Краматорска, по меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Сегодня после обеда армия рф нанесла удар по жилому кварталу города. Предварительно, враг применил "КАБ". Помощь пострадавшим оказывали парамедики полиции.
По состоянию на 18:00 известно о трех погибших мирных жителях. Еще четыре человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.
На местах попаданий работает следственно-оперативная группа, парамедики, взрывотехники, патрульная полиция и представители военной администрации.
Полиция в очередной раз призывает жителей Краматорска и других населенных пунктов Донецкой области не рисковать жизнью и эвакуироваться.
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